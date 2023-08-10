Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Сьогодні, 10 серпня, у Дніпрі на вулиці Паторжинського сталася аварія.

Там 76-річний чоловік потрапив під колеса BMW.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що дідусь переходив дорогу у недозволеному місці.

На місце ДТП прибули правоохоронці та медики. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Пізніше стало відомо, що потерпілий, на жаль, помер.

Усі обставини аварії будуть встановлювати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра збив на смерть бабусю та її правнука: що йому загрожує.

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