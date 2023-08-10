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Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся

Сьогодні 17:48
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся

Сьогодні, 10 серпня, у Дніпрі на вулиці Паторжинського сталася аварія.

Там 76-річний чоловік потрапив під колеса BMW.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що дідусь переходив дорогу у недозволеному місці.

На місце ДТП прибули правоохоронці та медики. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Пізніше стало відомо, що потерпілий, на жаль, помер.

Усі обставини аварії будуть встановлювати поліцейські.

Новости Днепра про Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся

Новости Днепра про Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра збив на смерть бабусю та її правнука: що йому загрожує.

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Новости Днепра про Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідусяУкраїнська Новости Днепра про Помер у лікарні: у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідусяРусский

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