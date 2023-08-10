Останній раз бачили 7 серпня: у Кривому Розі розшукують безвісти зниклого 35-річного чоловіка

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У Кривому Розі розшукують безвісти зниклого 35-річного Станіслава Антіпова.

7 серпня чоловік пішов з дому та досі не повернувся. Останній раз його бачили цього ж дня приблизно о 16:00 на вул. Соборності біля АТБ.

Про це повідомили у ФБ-спільноті “Пошук дітей Кривий Ріг”.

Прикмети: зріст 185 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темне. Має тату на лівому передпліччі у вигляді абстракції. Має проблеми із психічним здоров’ям, не конфліктний.

Був одягнений у чорну куртку, синю футболку, чорні спортивні шорти, біло-лимонні кросівки, на голові червона бейсболка. При собі мав невелику сумку через плече.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номером: 097-451-45-12.

Важлива будь-яка інформація!

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