Умер в больнице: в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку

Сегодня, 10 августа, в Днепре на улице Паторжинского произошла авария.
Там 76-летний мужчина попал под колеса BMW.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что дедушка переходил дорогу в неположенном месте.
На место ДТП прибыли правоохранители и медики. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Позже стало известно, что потерпевший, к сожалению, умер.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра сбил насмерть бабушку и ее правнука: что ему грозит.
Читайте также:
Автор:
В Украине, в частности, в Днепре и области, резко ухудшится…
Нужна ваша помощь!
В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 12-летнего ребенка.
На днях на линию "103" поступило сообщение о том, что…
В Днепропетровской области заработали еще две камеры видеофиксации нарушений на дорогах.
Большинство работодателей в Днепре ищет сотрудников с опытом работы. Но для части представленных на рынке вакансий он вовсе не обязателен, главное – это желание соискателя обучаться новому делу и развиваться в специальности. Обычно платят работникам без опыта зарплату меньше, чем…
В Украине, в частности, в Днепре и области, резко ухудшится погода.
В Днепре переименуют еще два десятка улиц.
В Кривом Роге правоохранители разоблачили сутенера, на которого работали 11 женщин.
Нужна ваша помощь!
Инцидент произошел 10 августа.
В сквере Ивана Старова сделали новое освещение.
С каждым новым ЖК и торговым центром Днепр меняется. Эти изменения не прекращаются ни на год. А набережную города можно назвать постоянно видоизменяющейся территорией. Все началось с ее строительства и возведением новых домов. Старые маленькие здания в которых ютилось сразу…
Заряжайте все!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!