Умер в больнице: в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра сбил насмерть бабушку и ее правнука: что ему грозит.

Позже стало известно, что потерпевший, к сожалению, умер.

На место ДТП прибыли правоохранители и медики. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня, 10 августа, в Днепре на улице Паторжинского произошла авария.

На днях на линию "103" поступило сообщение о том, что…

В Украине, в частности, в Днепре и области, резко ухудшится…

В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий Большинство работодателей в Днепре ищет сотрудников с опытом работы. Но для части представленных на рынке вакансий он вовсе не обязателен, главное – это желание соискателя обучаться новому делу и развиваться в специальности. Обычно платят работникам без опыта зарплату меньше, чем… 3 просмотров