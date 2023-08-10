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Новини Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці
Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці
У Дніпрі перейменують ще з два десятки вулиць.
У Дніпрі розпочали черговий етап декомунізації. Цього разу нову назву отримають 24 топоніми – 18 вулиць та 6 провулків, які розташовані у різних районах міста.
Про це йдеться в
проєкті
рішення, опублікованому на сайті міськради.
Тож на черзі перейменування таких вулиць:
вулиця Артюшенка – вулиця Вільного Козацтва;
провулок Брянський – провулок Старолікарняний;
вулиця Гончарова – вулиця Гончарна;
вулиця Гладкова – вулиця Квартальна;
вулиця Гур’ївська – вулиця Курахівська;
вулиця Дальньоуральська – вулиця Джонса Гарета;
провулок Дальньоуральський – провулок Гарета;
вулиця Дружинників – вулиця Родини Кузьменків;
вулиця Дунаєвського – вулиця Олекси Повстенка;
вулиця Кожем’яки – вулиця Подебрадська;
провулок Кожем’яки – провулок Подебрадський;
вулиця Крюкова – вулиця Бахчисарайська;
вулиця Кулагіна – вулиця Юхима Михайлова;
вулиця Марата – вулиця Інженера Горяїнова;
вулиця Одоєвського – вулиця Академіка Кримського;
провулок Одоєвського – провулок Кримського;
вулиця Робесп’єра – вулиця Василя Кричевського;
провулок Робесп’єра – провулок Кричевського;
вулиця Россі – вулиця Прокопія Левандовського;
провулок Россі – провулок Левандовського;
вулиця Сочинська – вулиця Старокостянтинівська;
вулиця Таганська – вулиця Петра Наріжного;
вулиця Уляни Громової – вулиця Миколи Богуславського;
вулиця Усенка – вулиця Юрія Липи.
Нарешті перейменують вулицю
Гладкова, навколо зміни назви якої, точилися запеклі дискусії. Зауважимо, що на документі ще не стоїть підпис міського голови, тож рішення не остаточне.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі роздумували над тим, яку нову назву вигадати для
Катеринославського бульвару та вулиці Софії Ковалевської.
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