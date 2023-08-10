Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці

У Дніпрі перейменують ще з два десятки вулиць.

У Дніпрі розпочали черговий етап декомунізації. Цього разу нову назву отримають 24 топоніми – 18 вулиць та 6 провулків, які розташовані у різних районах міста.

Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті міськради.

Тож на черзі перейменування таких вулиць:

вулиця Артюшенка – вулиця Вільного Козацтва;

провулок Брянський – провулок Старолікарняний;

вулиця Гончарова – вулиця Гончарна;

вулиця Гладкова – вулиця Квартальна;

вулиця Гур’ївська – вулиця Курахівська;

вулиця Дальньоуральська – вулиця Джонса Гарета;

провулок Дальньоуральський – провулок Гарета;

вулиця Дружинників – вулиця Родини Кузьменків;

вулиця Дунаєвського – вулиця Олекси Повстенка;

вулиця Кожем’яки – вулиця Подебрадська;

провулок Кожем’яки – провулок Подебрадський;

вулиця Крюкова – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Кулагіна – вулиця Юхима Михайлова;

вулиця Марата – вулиця Інженера Горяїнова;

вулиця Одоєвського – вулиця Академіка Кримського;

провулок Одоєвського – провулок Кримського;

вулиця Робесп’єра – вулиця Василя Кричевського;

провулок Робесп’єра – провулок Кричевського;

вулиця Россі – вулиця Прокопія Левандовського;

провулок Россі – провулок Левандовського;

вулиця Сочинська – вулиця Старокостянтинівська;

вулиця Таганська – вулиця Петра Наріжного;

вулиця Уляни Громової – вулиця Миколи Богуславського;

вулиця Усенка – вулиця Юрія Липи.

Нарешті перейменують вулицю Гладкова, навколо зміни назви якої, точилися запеклі дискусії. Зауважимо, що на документі ще не стоїть підпис міського голови, тож рішення не остаточне.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі роздумували над тим, яку нову назву вигадати для Катеринославського бульвару та вулиці Софії Ковалевської.

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