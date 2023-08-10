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Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці

Сьогодні 16:38
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У Дніпрі перейменують ще з два десятки вулиць.

Новости Днепра про Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці

У Дніпрі розпочали черговий етап декомунізації. Цього разу нову назву отримають 24 топоніми – 18 вулиць та 6 провулків, які розташовані у різних районах міста. 

Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті міськради. 
 
Тож на черзі перейменування таких вулиць:
  • вулиця Артюшенка – вулиця Вільного Козацтва;
  • провулок Брянський – провулок Старолікарняний;
  • вулиця Гончарова – вулиця Гончарна;
  • вулиця Гладкова – вулиця Квартальна;
  • вулиця Гур’ївська – вулиця Курахівська;
  • вулиця Дальньоуральська – вулиця Джонса Гарета;
  • провулок Дальньоуральський – провулок Гарета;
  • вулиця Дружинників – вулиця Родини Кузьменків;
  • вулиця Дунаєвського – вулиця Олекси Повстенка;
  • вулиця Кожем’яки – вулиця Подебрадська;
  • провулок Кожем’яки – провулок Подебрадський;
  • вулиця Крюкова – вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Кулагіна – вулиця Юхима Михайлова;
  • вулиця Марата – вулиця Інженера Горяїнова;
  • вулиця Одоєвського – вулиця Академіка Кримського;
  • провулок Одоєвського – провулок Кримського;
  • вулиця Робесп’єра – вулиця Василя Кричевського;
  • провулок Робесп’єра – провулок Кричевського;
  • вулиця Россі – вулиця Прокопія Левандовського;
  • провулок Россі – провулок Левандовського;
  • вулиця Сочинська – вулиця Старокостянтинівська;
  • вулиця Таганська – вулиця Петра Наріжного;
  • вулиця Уляни Громової – вулиця Миколи Богуславського;
  • вулиця Усенка – вулиця Юрія Липи.

Нарешті перейменують вулицю Гладкова, навколо зміни назви якої, точилися запеклі дискусії. Зауважимо, що на документі ще не стоїть підпис міського голови, тож рішення не остаточне. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі роздумували над тим, яку нову назву вигадати для Катеринославського бульвару та вулиці Софії Ковалевської

Новости Днепра про Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці

Новости Днепра про Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці

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Новости Днепра про Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиціУкраїнська

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