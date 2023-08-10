Грози, зливи, шквали вітру: на Дніпро суне буря

Завтра, 11 серпня, майже по всій території України, зокрема на Дніпропетровщині, очікуються грози, сильні дощі та шквали вітру.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.
11 серпня в Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, грози; на Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
При цьому температура повітря у Дніпрі складе +15°…+13°C вночі, +25°…+27°C вдень.
Тому, виходячи завтра з дому, обов’язково беріть з собою парасольку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина.
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