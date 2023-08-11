На трасі зіткнулися “швидка” і легковик: троє людей загинули

Учора, 10 серпня, у Миколаївській області на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік с. Михайлівка сталася моторошна аварія.

Там зіткнулися карета швидкої допомоги та легковик.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні (10 серпня, – авт.) за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partne, – написав він.

На жаль, внаслідок зіткнення загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся: він помер у лікарні.

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