На трасі зіткнулися “швидка” і легковик: троє людей загинули

Там зіткнулися карета швидкої допомоги та легковик.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні (10 серпня, – авт.) за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partne, – написав він.
На жаль, внаслідок зіткнення загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Паторжинського BMW збив дідуся: він помер у лікарні.
Читайте також:
Автор:
Бережіть себе!
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
У Кривому Розі правоохоронці викрили сутенера, на якого працювали 11…
Це перший підтверджений випадок нападу акули в Нью-Йорку з 1950-х…