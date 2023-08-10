Жіночі купе у потязі із Дніпра мають шалений попит: який маршрут найпопулярніший

Місяць тому Укрзалізниця запровадила жіночі купе. За словами представників компанії, попит на них шалений.

Під час пілотного запуску жіночі купе додали на чотири дальні маршрути. Наскільки вони популярні розповів, керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко в коментарі LIGA.Life, інформує Dnepr.info.

За словами Олександр Шевченка, понад 90% квитків розпродали на 20 днів вперед. Наразі найпопулярніший маршрут це потяг №41/42, який курсує із Дніпра до Трускавця.

Також окремі жіночі купе є в потягах за такими напрямками:

№81 Київ – Ужгород;

№15 Харків – Ясіня;

№75 Київ – Кривий Ріг.

Наразі доопрацьовують систему, яка допоможе визначати гендер пасажира під час купівлі квитка в застосунку. У майбутньому жіночі купе з’являться і в інших потягах.

Нагадаємо, раніше в Україні розгорнулася палка дискусія навколо окремих жіночих купе, які впровадила Укрзалізниця. Це сталося після петиції, яку створили на сайті Кабміну. Авторка звернення прохала впровадити вагони для жінок, щоб українки почувалися в безпеці під час довгих поїздок.

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