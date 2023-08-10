Жіночі купе у потязі із Дніпра мають шалений попит: який маршрут найпопулярніший

Під час пілотного запуску жіночі купе додали на чотири дальні маршрути. Наскільки вони популярні розповів, керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко в коментарі LIGA.Life, інформує Dnepr.info.
За словами Олександр Шевченка, понад 90% квитків розпродали на 20 днів вперед. Наразі найпопулярніший маршрут це потяг №41/42, який курсує із Дніпра до Трускавця.
Також окремі жіночі купе є в потягах за такими напрямками:
Наразі доопрацьовують систему, яка допоможе визначати гендер пасажира під час купівлі квитка в застосунку. У майбутньому жіночі купе з’являться і в інших потягах.
Нагадаємо, раніше в Україні розгорнулася палка дискусія навколо окремих жіночих купе, які впровадила Укрзалізниця. Це сталося після петиції, яку створили на сайті Кабміну. Авторка звернення прохала впровадити вагони для жінок, щоб українки почувалися в безпеці під час довгих поїздок.
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