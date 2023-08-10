Женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом: какой маршрут самый популярный

Во время пилотного запуска женские купе добавили на четыре дальних маршрута. Насколько они популярные рассказал, руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко в комментарии LIGA.Life, информирует Dnepr.info.
По словам Александра Шевченко, более 90% билетов распродали на 20 дней вперед. Сейчас самый популярный маршрут это поезд №41/42, курсирующий из Днепра в Трускавец.
Также отдельные женские купе есть в поездах по следующим направлениям:
Сейчас дорабатывают систему, которая поможет определять гендер пассажира при покупке билета в приложении. В будущем женские купе появятся и в других поездах.
Напомним, ранее в Украине развернулась пылкая дискуссия вокруг отдельных женских купе, которые ввела Укрзализныця. Это произошло после петиции, созданной на сайте Кабмина. Автор обращения просила внедрить вагоны для женщин, чтобы украинки чувствовали себя в безопасности во время долгих поездок.
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