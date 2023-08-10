Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом: какой маршрут самый популярный

Женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом: какой маршрут самый популярный

Сегодня 19:25
просмотров

Месяц назад "Укрзалізниця" ввела женские купе. По словам представителей компании, спрос на них бешеный.

Новости Днепра про Женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом: какой маршрут самый популярный

Во время пилотного запуска женские купе добавили на четыре дальних маршрута. Насколько они популярные рассказал, руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко в комментарии LIGA.Life, информирует Dnepr.info.

По словам Александра Шевченко, более 90% билетов распродали на 20 дней вперед. Сейчас самый популярный маршрут это поезд №41/42, курсирующий из Днепра в Трускавец.

Также отдельные женские купе есть в поездах по следующим направлениям:

  • №81 Киев – Ужгород;
  • №15 Харьков – Ясиня;
  • №75 Киев – Кривой Рог.

Сейчас дорабатывают систему, которая поможет определять гендер пассажира при покупке билета в приложении. В будущем женские купе появятся и в других поездах.

Напомним, ранее в Украине развернулась пылкая дискуссия вокруг отдельных женских купе, которые ввела Укрзализныця. Это произошло после петиции, созданной на сайте Кабмина. Автор обращения просила внедрить вагоны для женщин, чтобы украинки чувствовали себя в безопасности во время долгих поездок.

Читайте также:

Новости Днепра про Женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом: какой маршрут самый популярныйУкраїнська Новости Днепра про Женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом: какой маршрут самый популярныйРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Набережной Победы видели людей с оружием и полицией: что известно
Новости Днепра
Сегодня 18:39
В Днепре на Набережной Победы видели людей с оружием и полицией: что известно

На Победе происходило что-то странное.

В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса
Новости Днепра
Сегодня 17:52
В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса

В Днепропетровской области заработали еще две камеры видеофиксации нарушений на…

В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий
Новости Днепра
Сегодня 17:22
В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Большинство работодателей в Днепре ищет сотрудников с опытом работы. Но…

Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы
Новости Днепра
Сегодня 16:38
Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

В Днепре переименуют еще два десятка улиц.

Последние новости

В Днепре на Набережной Победы видели людей с оружием и полицией: что известно
В Днепре на Набережной Победы видели людей с оружием и полицией: что известно

На Победе происходило что-то странное.

Сегодня 18:39
3
просмотров
В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса
В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса

В Днепропетровской области заработали еще две камеры видеофиксации нарушений на дорогах.

Сегодня 17:52
8
просмотров
Умер в больнице: в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку
Умер в больнице: в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 17:48
4
просмотров
В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий
В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Большинство работодателей в Днепре ищет сотрудников с опытом работы. Но для части представленных на рынке вакансий он вовсе не обязателен, главное – это желание соискателя обучаться новому делу и развиваться в специальности. Обычно платят работникам без опыта зарплату меньше, чем…

Сегодня 17:22
4
просмотров
Грозы, ливни, шквалы: на Днепр надвигается буря
Грозы, ливни, шквалы: на Днепр надвигается буря

В Украине, в частности, в Днепре и области, резко ухудшится погода.

Сегодня 17:02
3
просмотров
Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы
Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

В Днепре переименуют еще два десятка улиц.

Сегодня 16:38
6
просмотров
Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель
Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель

В Кривом Роге правоохранители разоблачили сутенера, на которого работали 11 женщин.

Сегодня 16:05
4
просмотров
В Днепре в четверг трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат работу раньше: причина
В Днепре в четверг трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат работу раньше: причина

Важная информация!

Сегодня 16:01
5
просмотров
Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину
Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 15:28
6
просмотров
В Днепре водитель лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали
В Днепре водитель лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали

Инцидент произошел 10 августа.

Сегодня 15:20
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх