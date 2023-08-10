Женские купе в поезде из Днепра пользуются бешеным спросом: какой маршрут самый популярный

Месяц назад "Укрзалізниця" ввела женские купе. По словам представителей компании, спрос на них бешеный.

Во время пилотного запуска женские купе добавили на четыре дальних маршрута. Насколько они популярные рассказал, руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко в комментарии LIGA.Life, информирует Dnepr.info.

По словам Александра Шевченко, более 90% билетов распродали на 20 дней вперед. Сейчас самый популярный маршрут это поезд №41/42, курсирующий из Днепра в Трускавец.

Также отдельные женские купе есть в поездах по следующим направлениям:

№81 Киев – Ужгород;

№15 Харьков – Ясиня;

№75 Киев – Кривой Рог.

Сейчас дорабатывают систему, которая поможет определять гендер пассажира при покупке билета в приложении. В будущем женские купе появятся и в других поездах.

Напомним, ранее в Украине развернулась пылкая дискуссия вокруг отдельных женских купе, которые ввела Укрзализныця. Это произошло после петиции, созданной на сайте Кабмина. Автор обращения просила внедрить вагоны для женщин, чтобы украинки чувствовали себя в безопасности во время долгих поездок.

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