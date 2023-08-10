Масштабное отключение света в Днепре 14-17 августа: все адреса

В Днепре с 14 по 17 августа будут отключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Так, 14 августа с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:
15 августа с 08:00 до 18:00:
С 08:00 до 20:00:
16 августа с 08:00 до 18:00:
17 августа с 08:00 до 10:00:
С 08:00 до 18:00
Советуем подготовиться: зарядить телефоны и повербанки!
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Александра Лучка
Автор:
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