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Масштабное отключение света в Днепре 14-17 августа: все адреса

Сегодня 14:29
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Новости Днепра про Масштабное отключение света в Днепре 14-17 августа: все адреса

В Днепре с 14 по 17 августа будут отключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Так, 14 августа с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

  • ул. Василия Слипака: 11, 13, 15, 17-22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 66;
  • ул. Матросская: 1-27, 29-37 (нечетные);
  • ул. Панельная: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;
  • ул. Грушевая: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;
  • ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
  • ул. Молодежная: 2-8, 10;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Ржевская: 2-10 (четные);
  • пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19;
  • ул. Краснопольская: 13А;
  • ул. Строителей: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 7А.

15 августа с 08:00 до 18:00:

  • ул. Титова: 18Д, 20, 20А, 22, 24, 28;
  • ул. Рабочая: 148.
  • ул. Агрономичная: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (нечетные);
  • ул. Казака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19;
  • ул. Монтажная: 24-32 (четные), 32А, 34-46 (четные);
  • ул. Победы: 36-46 (четные), 73-83 (нечетные), 87-95 (нечетные), 95А, 97-111 (нечетные).

С 08:00 до 20:00:

  • ул. Титова: 14, 14А, 22А, 30, 32.

16 августа с 08:00 до 18:00:

  • ул. Титова: 29л.
  • ул. Монтажная: 45;
  • ул. Победы: 45, 47, 49-54, 54А, 55-64, 66-88 (четные), 91;
  • пер. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16;
  • пер. Студенческий: 11, 14, 15, 17, 19.
  • ул. Алана Шепарда: 7, 9;
  • ул. Титова: 27, 29.

17 августа с 08:00 до 10:00:

  • ул. Академика Янгеля: 38А, 40;
  • ул. Софиевская: 3, 18.

С 08:00 до 18:00

  • ул. Казака Мамая: 2А, 17А, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33;
  • ул. Монтажная: 47, 48А, 49-66, 66А, 67-73;
  • ул. Победы: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4-22, 24-32, 34.

Советуем подготовиться: зарядить телефоны и повербанки!

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