В Нью-Йорке акула напала на пожилую украинку и откусила 9 килограммов плоти

Это первый подтвержденный случай нападения акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов.

На днях на нью-йоркском пляже Роквей-Бич акула напала на человека. Жертвой стала 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк.

Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что акула укусила женщину за левую ногу. Спасатели услышали крики пострадавшей о помощи, вытащили ее из воды и оказали первую помощь, наложив жгут.

В полицейском отчете говорится, что хищница откусила у женщины 9 кг плоти, но NYT предполагает, что цифры значительно завышены.

В настоящее время пострадавшая украинка в больнице. Ее состояние оценивают как «тяжелое, но стабильное».

Чувствительное ФОТО!!!

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