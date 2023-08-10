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  • В Нью-Йорке акула напала на пожилую украинку и откусила 9 килограммов плоти

В Нью-Йорке акула напала на пожилую украинку и откусила 9 килограммов плоти

Сегодня 13:27
просмотров

Это первый подтвержденный случай нападения акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов.

Новости Днепра про В Нью-Йорке акула напала на пожилую украинку и откусила 9 килограммов плоти

На днях на нью-йоркском пляже Роквей-Бич акула напала на человека. Жертвой стала 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк.

Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что акула укусила женщину за левую ногу. Спасатели услышали крики пострадавшей о помощи, вытащили ее из воды и оказали первую помощь, наложив жгут.

В полицейском отчете говорится, что хищница откусила у женщины 9 кг плоти, но NYT предполагает, что цифры значительно завышены.

В настоящее время пострадавшая украинка в больнице. Ее состояние оценивают как «тяжелое, но стабильное».

Чувствительное ФОТО!!!

Новости Днепра про В Нью-Йорке акула напала на пожилую украинку и откусила 9 килограммов плоти

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