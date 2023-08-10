Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв

Сегодня, 10 августа, в Кривом Роге прогремит взрыв, однако поводов для паники нет – он производственный.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Он отметил, что взрыв контролируется специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.