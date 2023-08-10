Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв

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Важная информация!
Еще некоторые категории днепрян могут получить субсидию.
Вчера, 9 августа, в 14:59 на линию «101» сообщили о…
На войне погиб лесник из Днепропетровской области Егор Мысник.
Важная информация!
Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Еще некоторые категории днепрян могут получить субсидию.
Вчера, 9 августа, в 14:59 на линию «101» сообщили о возгорании в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Авангардской в Желтых Водах.
Захватите с собой зонт!
Цену на убыточный химзавод в Каменском снизили почти вдвое.
В соседнем с Днепром Запорожье из-за ракетного удара погибли три человека.
На войне погиб лесник из Днепропетровской области Егор Мысник.
Будут ли в этом году работать секции и группы продленного дня, рассказали представители ГумДепа.
В Днепре и области 10 августа сотням потребителей снова будут выключать свет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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