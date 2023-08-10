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Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв

Сегодня 09:30
просмотров

Без паники!
Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв

Фото условное.

Сегодня, 10 августа, в Кривом Роге прогремит взрыв, однако поводов для паники нет – он производственный.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Он отметил, что взрыв контролируется специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв

Но ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!

 

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