В Павлограде собачка упала в 3-метровый люк (ВИДЕО)

Сегодня, 10 августа, в 08:16 на линию «101» сообщили о том, что на улице Промышленной в Павлограде собака упала в открытый канализационный люк.
Местные увидели бедное животное и вызвали спасателей.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, ГСЧС-ники выяснили, что животное находится в люке на глубине ориентировочно 3 метра. Один из спасателей с помощью лестницы спустился вниз и поднял на поверхность испуганное животное.
С собачкой все хорошо.
К спасению животного привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу техники.
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