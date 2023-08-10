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Новые категории днепрян могут рассчитывать на субсидию: кто именно

Сегодня 08:00
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Еще некоторые категории днепрян могут получить субсидию.

Новости Днепра про Новые категории днепрян могут рассчитывать на субсидию: кто именно

Эта денежная помощь позволяет снизить расходы на коммунальные услуги, если их стоимость превышает среднемесячный доход семьи.

Итак, согласно решению Кабинета министров Украины, новые получатели денежной помощи на оплату коммунальных услуг включают:

  • Людей, находившихся в плену после начала полномасштабного вторжения россии.
  • Военнослужащих и работников силовых структур, находящихся на военной обязанности (ВСУ, Национальная гвардия Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Госпогранслужба, МВД, Национальная полиция, Управление государственной охраны, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, другие военные формирования, образованные в соответствии с законом).

Пребывание в плену не менее месяца нужно подтвердить соответствующими документами. Заметим, что военные, участвовавшие в проведении АТО и ООС, также могут рассчитывать на получение субсидии.

Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра оформить субсидию в несколько кликов: видеоинструкция. Также читайте, почему жителей Днепра массово лишают субсидий: четыре основные причины отказа в выплатах.

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