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  • У Нью-Йорку акула напала на літню українку та відкусила 9 кілограмів плоті

У Нью-Йорку акула напала на літню українку та відкусила 9 кілограмів плоті

Сьогодні 13:27
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Це перший підтверджений випадок нападу акули в Нью-Йорку з 1950-х років.

Новости Днепра про У Нью-Йорку акула напала на літню українку та відкусила 9 кілограмів плоті

Днями на нью-йоркському пляжі Роквей-Біч акула напала на людину. Жертвою стала 65-річна українка Тетяна Колтунюк.

Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що акула вкусила жінку за ліву ногу. Рятувальники почули крики постраждалої про допомогу, витягнули з води та надали першу допомогу, наклавши джгута.  

У поліцейському звіті йдеться, що хижачка відкусила у жінки 9 кг плоті, але NYT припускає, що цифри значно завищені.

Зараз постраждала українка у лікарні. Її стан оцінюють як “важкий, але стабільний”.

ЧУТЛИВЕ ФОТО!!! 

Новости Днепра про У Нью-Йорку акула напала на літню українку та відкусила 9 кілограмів плоті

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Новости Днепра про У Нью-Йорку акула напала на літню українку та відкусила 9 кілограмів плотіУкраїнська

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