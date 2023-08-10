У Нью-Йорку акула напала на літню українку та відкусила 9 кілограмів плоті

Це перший підтверджений випадок нападу акули в Нью-Йорку з 1950-х років.

Днями на нью-йоркському пляжі Роквей-Біч акула напала на людину. Жертвою стала 65-річна українка Тетяна Колтунюк.

Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що акула вкусила жінку за ліву ногу. Рятувальники почули крики постраждалої про допомогу, витягнули з води та надали першу допомогу, наклавши джгута.

У поліцейському звіті йдеться, що хижачка відкусила у жінки 9 кг плоті, але NYT припускає, що цифри значно завищені.

Зараз постраждала українка у лікарні. Її стан оцінюють як “важкий, але стабільний”.

ЧУТЛИВЕ ФОТО!!!

Читайте також:

Українська

Автор: