У Нью-Йорку акула напала на літню українку та відкусила 9 кілограмів плоті

Днями на нью-йоркському пляжі Роквей-Біч акула напала на людину. Жертвою стала 65-річна українка Тетяна Колтунюк.
Про це пише The New York Times.
Повідомляється, що акула вкусила жінку за ліву ногу. Рятувальники почули крики постраждалої про допомогу, витягнули з води та надали першу допомогу, наклавши джгута.
У поліцейському звіті йдеться, що хижачка відкусила у жінки 9 кг плоті, але NYT припускає, що цифри значно завищені.
Зараз постраждала українка у лікарні. Її стан оцінюють як “важкий, але стабільний”.
ЧУТЛИВЕ ФОТО!!!
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Військовозобов'язані можуть отримати право відмовитись від мобілізації.
Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної…
Ще деякі категорії дніпрян можуть отримати субсидію.
В Україні хочуть ввести штрафи за прослуховування російської музики в…