Жители одного из жилых массивов Днепра вторые сутки без воды: причина

Значительная часть жилмассива Приднепровск осталась без воды.

На Facebook-странице Приднепровской ТЭС сообщили, что 9 августа аварийно воду отключили жителям 20-го квартала. Вернуть ее обещали к вечеру, но, по словам местных, они уже второй день без водоснабжения.

Кроме того, с 9 утра отключили воду жителям старой части массива. Как отметили в ДТЭК, ремонтные бригады уже работают и пытаются устранить проблему.

Точных терминов не называют, но до конца 10 августа воду должны вернуть, если не будет форс-мажорных ситуаций.

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