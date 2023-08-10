Жители одного из жилых массивов Днепра вторые сутки без воды: причина

На Facebook-странице Приднепровской ТЭС сообщили, что 9 августа аварийно воду отключили жителям 20-го квартала. Вернуть ее обещали к вечеру, но, по словам местных, они уже второй день без водоснабжения.
Кроме того, с 9 утра отключили воду жителям старой части массива. Как отметили в ДТЭК, ремонтные бригады уже работают и пытаются устранить проблему.
Точных терминов не называют, но до конца 10 августа воду должны вернуть, если не будет форс-мажорных ситуаций.
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