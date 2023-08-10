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  • Сознательно хотел заразить ВИЧ: на Днепропетровщине судят насильника 12-летнего ребенка

Сознательно хотел заразить ВИЧ: на Днепропетровщине судят насильника 12-летнего ребенка

Сегодня 12:46
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В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 12-летнего ребенка.

Новости Днепра про Сознательно хотел заразить ВИЧ: на Днепропетровщине судят насильника 12-летнего ребенка

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В Синельниково мужчина изнасиловал ребенка. По данным следствия, он зашел в дом, где раньше жил его друг, но сейчас здесь проживает другая семья с детьми. Дома не было взрослых, поэтому девочка и ее братик остались без присмотра. Обвиняемый, убедившись, что никого нет, схватил 12-летнего ребенка и утащил в одну из комнат.

Братчик убежал на улицу и спрятался. Тем временем злоумышленник, применив силу, изнасиловал школьницу. Соседи, услышав крик ребенка, вызвали полицию и прибежали к месту совершения преступления.

Впоследствии выяснилось, что мужчина более 10 лет состоит на диспансерном учете, так как у него ВИЧ. В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

В суд направили обвинительный акт по факту сознательного поставления другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека, изнасилование малолетнего ребенка и незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 К) .

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