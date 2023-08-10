Масштабне відключення світла у Дніпрі 14-17 серпня: усі адреси

Заряджайте все!

У Дніпрі з 14 до 17 серпня будуть відключати світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Так, 14 серпня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 17-22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 66;

вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);

вул. Панельна: 1, 1А, 2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;

вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19;

вул. Краснопільська: 13А;

вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 7А.

15 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Титова: 18Д, 20, 20А, 22, 24, 28;

вул. Робоча: 148.

вул. Агрономічна: 1, 2, 2А, 3-11, 13-19 (непарні);

вул. Козака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19;

вул. Монтажна: 24-32 (парні), 32А, 34-46 (парні);

вул. Перемоги: 36-46 (парні), 73-83 (непарні), 87-95 (непарні), 95А, 97-111 (непарні).

З 08:00 до 20:00:

вул. Титова: 14, 14А, 22А, 30, 32.

16 серпня з 08:00 до 18:00:

вул. Титова: 29Л.

вул. Монтажна: 45;

вул. Перемоги: 45, 47, 49-54, 54А, 55-64, 66-88 (парні), 91;

пров. Пожарського: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пров. Студентський: 11, 14, 15, 17, 19.

вул. Алана Шепарда: 7, 9;

вул. Титова: 27, 29.

17 серпня з 08:00 до 10:00:

вул. Академіка Янгеля: 38А, 40;

вул. Софіївська: 3, 18.

З 08:00 до 18:00:

вул. Козака Мамая: 2А, 17А, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33;

вул. Монтажна: 47, 48А, 49-66, 66А, 67-73;

вул. Перемоги: 1, 1А,2, 2А, 3, 4-22, 24-32, 34.

Радимо підготуватися: зарядити телефони та повербанки!

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