У Дніпрі водій ліг під колеса евакуатора, щоб його автівку не забрали

Інцидент стався 10 серпня.

Дніпрянин ліг під колеса евакуатора, щоб його автівку не забрали на штрафмайданчик. Кадри з місця події опублікували в місцевому телеграм-каналі. Локація не вказана, але на відео видно спецмашину, яку зазвичай використовують інспектори з паркування, коли забирають транспорт порушників.

Судячи з відео, машину вже завантажили на евакуатор, але власник автівки не хоче, щоб його транспорт забрали, тому ліг під колеса спецавто. Поруч, ймовірно, стоять рідні чоловіка та випадкові перехожі.

Наразі не відомо, чому автівку мали евакуювати та чи порушив водій правила паркування. Як закінчився конфлікт теж не уточнюється.

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