В Днепре водитель лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали

Инцидент произошел 10 августа.

Днепрянин лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали на штрафплощадку. Кадры с места происшествия опубликовали в местном телеграм-канале. Локация не указана, но на видео видна спецмашина, которую обычно используют инспекторы по парковке, когда забирают транспорт нарушителей.

Судя по видео, машину уже загрузили на эвакуатор, но владелец автомобиля не хочет, чтобы его транспорт забрали, поэтому лег под колеса спецавто. Рядом, вероятно, стоят родные мужчины и случайные прохожие.

Пока неизвестно, почему автомобиль должны были эвакуировать и нарушил ли водитель правила парковки. Как кончился конфликт тоже не уточняется.

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