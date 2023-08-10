Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух

Сьогодні, 10 серпня, у Кривому Розі пролунає вибух, проте підстав для паніки немає – він виробничий.
Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Він зазначив, що вибух контролюється спеціалістами, тому причин для занепокоєння немає.
Але у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!
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