Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух

Без паніки!

Сьогодні, 10 серпня, у Кривому Розі пролунає вибух, проте підстав для паніки немає – він виробничий.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Він зазначив, що вибух контролюється спеціалістами, тому причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!

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