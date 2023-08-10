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Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух

Сьогодні 09:30
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Без паніки!
Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух

Фото умовне.

Сьогодні, 10 серпня, у Кривому Розі пролунає вибух, проте підстав для паніки немає – він виробничий.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Він зазначив, що вибух контролюється спеціалістами, тому причин для занепокоєння немає.

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух

Але у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!

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