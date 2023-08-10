Вулицями майже зневодненого Кривого Рогу тече вода: місцеві побачили в цьому “зраду”

Це дуже обурило місцевих, яких кожного дня закликають економити воду. Вони навіть побачили в цьому “зраду”.
У комунальному підприємстві “Кривбасводоканал” прокоментували ситуацію.
Зазначається, що зараз тривають заходи з переключення магістральних водогонів, тому з метою налагодження гідравлічного режиму та випуску повітря з системи у цьому районі на скид відкрито гідранти. І додали, на яких саме вулицях:
Це не зрада, а частина технологічного процесу, без якої неможливо провести тестування виконаних робіт. Просимо поставитися із розумінням до ситуації, сподіваємось на підтримку, – зазначили в КП.
Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища Кривий Ріг ледь не залишився без води – врятували запаси, зроблені в Південному водосховищі. Зараз влада будує новий магістральний водогін, щоб забезпечити місцевих повноцінним водопостачанням.
Раніше ми писали, що вулицями Кривого Рогу текли “криваві ріки”: що відомо (ФОТО).
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