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  • Вулицями майже зневодненого Кривого Рогу тече вода: місцеві побачили в цьому “зраду”

Вулицями майже зневодненого Кривого Рогу тече вода: місцеві побачили в цьому “зраду”

Сьогодні 07:19
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В Інгулецькому районі Кривого Рогу вулицями тече вода.

Новости Днепра про Вулицями майже зневодненого Кривого Рогу тече вода: місцеві побачили в цьому

Це дуже обурило місцевих, яких кожного дня закликають економити воду. Вони навіть побачили в цьому “зраду”. 

У комунальному підприємстві “Кривбасводоканал” прокоментували ситуацію.

Зазначається, що зараз тривають заходи з переключення магістральних водогонів, тому з метою налагодження гідравлічного режиму та випуску повітря з системи у цьому районі на скид відкрито гідранти. І додали, на яких саме вулицях:

  • вул. Переяславська, 10;
  • вул. Журнальна/Будівельників;
  • вул. Салтиківська, 36;
  • вул. Подлєпи, 10;
  • вул. Г. Романової/Подлєпи;
  • вул. Г. Романової/Ярославська;
  • вул. Ярославська, 8, 17;
  • вул. Героїв Правого сектора, 13.

Це не зрада, а частина технологічного процесу, без якої неможливо провести тестування виконаних робіт. Просимо поставитися із розумінням до ситуації, сподіваємось на підтримку, – зазначили в КП.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища Кривий Ріг ледь не залишився без води – врятували запаси, зроблені в Південному водосховищі. Зараз влада будує новий магістральний водогін, щоб забезпечити місцевих повноцінним водопостачанням. 

Раніше ми писали, що вулицями Кривого Рогу текли “криваві ріки”: що відомо (ФОТО).

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