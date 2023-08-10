По улицам почти обезвоженного Кривого Рога течет вода: местные увидели в этом «зраду»

Это очень возмутило местных, которых каждый день призывают экономить воду. Они даже увидели в этом «зраду».
В коммунальном предприятии «Кривбассводоканал» прокомментировали ситуацию.
Отмечается, что сейчас продолжаются меры по переключению магистральных водопроводов, поэтому с целью налаживания гидравлического режима и выпуска воздуха из системы в этом районе на сброс открыты гидранты. И добавили, на каких именно улицах:
Это не «зрада», а часть технологического процесса, без которой невозможно провести тестирование выполненных работ. Просим отнестись с пониманием к ситуации, надеемся на поддержку, – отметили в КП.
Напомним, после подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища Кривой Рог чуть не остался без воды – спасли запасы, сделанные в Южном водохранилище. Сейчас власти строят новый магистральный водопровод, чтобы обеспечить местных полноценным водоснабжением.
Ранее мы писали, что по улицам Кривого Рога текли «кровавые реки»: что известно (ФОТО).
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