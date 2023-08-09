Цена упала в два раза: на Днепропетровщине во второй раз хотят отдать в частные руки химзавод

Цену на убыточный химзавод в Каменском снизили почти вдвое.

В Каменском вторично выставили на продажу химический завод АО «Смолы». На этот раз начальная цена составляет 95 млн. гривен. Повторный аукцион должен пройти уже в эту пятницу, 11 августа.

Что интересно, стоимость завода снизили почти вдвое. За производственные мощности и помещения действующего химического завода хотели выручить 190 279 282,73 грн. Тогда в Фонде госимущества отметили, что это самый дорогой лот со времен возобновления малой приватизации.

Предприятие убыточно. По данным Фонда госимущества, за три года объем реализации продукции составил всего 196,4 миллиона гривен. Ущерб – 99 миллионов гривен. По сути, они равны новой цене завода.

В этот раз торги проведут по-другому. А именно по схеме гибридного голландского аукциона. То есть на понижение цены. Начальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной. Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму. Однако тот участник, который остановил понижение на первом этапе, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе.

Аукцион начинается даже без участников, ведь есть возможность присоединиться после старта. Применяется для продажи активов, рыночную стоимость которых трудно определить: просроченные кредиты, имущество банков-банкротов или в случае неуспешных английских аукционов.

Что известно о заводе

АО «Смолы» создано в 1998 году на базе производственных мощностей цеха Приднепровского химического завода. Основным видом деятельности предприятия является производство пластмасс в первичных формах, в частности, ионообменных смол.

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