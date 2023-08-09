Кому в Днепре и области на весь день отключат свет 10 августа: все адреса

В Днепре и области 10 августа сотням потребителей снова будут выключать свет.

Центральная энергетическая компания снова предупредила своих абонентов о плановых отключениях света. Так, 10 августа электроэнергии не будет в Днепре и Кривом Роге.

Причина – ремонтные работы.

Так что с 8.00 до 18.00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Автостроя: 1-3, 6, 6К, 7-21 (нечетные);

ул. Академика Янгеля: 61-81 (нечетные);

ул. Донская: 7;

ул. Софиевская: 4, 5, 5А, 6-16 (парные);

просп. Богдана Хмельницкого: 72-102 (парные);

ул. Шинная: 19.

Временно не будет света у потребителей ЦЭК, проживающих в Кривом Роге и поселке вблизи районного центра.

Так что с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

В Кривом Роге:

ул. Олега Рычкова: 1;

ул. Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 11, 15;

ул. Юрия Кожанова: 1-5, 7, 9-12, 14.

В поселке Новомайское не будет света с 8 по 20 часов по следующим адресам: ул. Виноградная: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18-28, 31-33, 35, 36, 38, 40.

Также напоминаем, что у некоторых потребителей с завтрашнего дня временно не будет газа.

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