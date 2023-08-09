Будут ли работать группы продленного дня и секции в школах Днепра

Все уже знают, что с 1 сентября в школах Днепра будет действовать смешанная форма обучения, но вопросов у родителей и школьников не становится меньше. Учащиеся будут учиться в две смены, поэтому многих интересует, будут ли работать секции и группы продленного дня.
Как будут работать школы после основного учебного дня, рассказала заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Елена Яковенко в интервью для «НМ«.
По словам чиновницы, спортивные школы уже работали в обычном формате в тех заведениях, где были укрытия. В этом году будет так же.
В 16.30 будут заканчивать обучение учащиеся старших классов, и после этого будут начинать работу спортивные секции и другие творческие кружки. Это касается отдельных художественных и музыкальных школ.
В то же время родителям советуют учитывать загруженность детей и выбирать какой-то один кружок.
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