Будут ли работать группы продленного дня и секции в школах Днепра

Будут ли в этом году работать секции и группы продленного дня, рассказали представители ГумДепа.

Все уже знают, что с 1 сентября в школах Днепра будет действовать смешанная форма обучения, но вопросов у родителей и школьников не становится меньше. Учащиеся будут учиться в две смены, поэтому многих интересует, будут ли работать секции и группы продленного дня.

Как будут работать школы после основного учебного дня, рассказала заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Елена Яковенко в интервью для «НМ«.

По словам чиновницы, спортивные школы уже работали в обычном формате в тех заведениях, где были укрытия. В этом году будет так же.

В 16.30 будут заканчивать обучение учащиеся старших классов, и после этого будут начинать работу спортивные секции и другие творческие кружки. Это касается отдельных художественных и музыкальных школ.

В то же время родителям советуют учитывать загруженность детей и выбирать какой-то один кружок.

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