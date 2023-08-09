Центральна енергетична компанія знову попередила своїх абонентів про планові відключення світла. Так, 10 серпня електроенергії подекуди не буде у Дніпрі та Кривому Розі.
Причина – ремонті роботи.
Тож з 8.00 до 18.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Тимчасово не буде світла у споживачів ЦЕК, які живуть в Кривому Розі та селищі поблизу районного центру.
Тож з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
У Кривому Розі:
У селищі Новомайське не буде світла з 8 по 20 години за такими адресами: вул. Виноградна: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18-28, 31-33, 35, 36, 38, 40.
Також нагадуємо, що у деяких споживачів відзавтра тимчасово не буде газу.
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