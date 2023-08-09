Кому в Дніпрі та області на весь день відключать світло 10 серпня: усі адреси

У Дніпрі та області 10 серпня сотням споживачів знову вимикатимуть світло.

Центральна енергетична компанія знову попередила своїх абонентів про планові відключення світла. Так, 10 серпня електроенергії подекуди не буде у Дніпрі та Кривому Розі.

Причина – ремонті роботи.

Тож з 8.00 до 18.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Автобуда: 1-3, 6, 6К, 7-21 (непарні);

вул. Академіка Янгеля: 61-81 (непарні);

вул. Донська: 7;

вул. Софіївська: 4, 5, 5А, 6-16 (парні);

просп. Богдана Хмельницького: 72-102 (парні);

вул. Шинна: 19.

Тимчасово не буде світла у споживачів ЦЕК, які живуть в Кривому Розі та селищі поблизу районного центру.

Тож з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

У Кривому Розі:

вул. Олега Ричкова: 1;

вул. Федора Дацка: 1, 3, 5, 7, 11, 15;

вул. Юрія Кажанова: 1-5, 7, 9-12, 14.

У селищі Новомайське не буде світла з 8 по 20 години за такими адресами: вул. Виноградна: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18-28, 31-33, 35, 36, 38, 40.

Також нагадуємо, що у деяких споживачів відзавтра тимчасово не буде газу.

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