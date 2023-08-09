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Рятуючи своїх побратимів загинув 31-річний лісник з Дніпропетровщини

Сьогодні 20:35
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На війні загинув лісник із Дніпропетровської області Єгор Мисник.

Новости Днепра про Рятуючи своїх побратимів загинув 31-річний лісник з Дніпропетровщини

Про це повідомили в Східному лісному офісі. 

31-річний Єгор Мисник загинув 3 серпня під час бойових дій на одному із напрямків. Відомо, що боєць трагічно загинув, коли рятував своїх побратимів. 

У мирний час Єгор працював лісником Любимівського лісництва. У 2019 році він прийшов на посаду робітника. Колеги згадують, що він ніколи не боявся роботи, а уже через рік отримав підвищення та став лісником. 

На початку 2023 року отримав повістку та долучився до Сил оборони.

Але ця проклята війна забрала такого героя як наш Єгор. Через пів року служби трагічно загинув, рятуючи своїх побратимів ліг під кулі, які забрали його життя. Дякуємо нашому колезі-герою за захист, за службу та любов до лісу. Герої не вмирають, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Рятуючи своїх побратимів загинув 31-річний лісник з ДніпропетровщиниУкраїнська

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