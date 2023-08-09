Чи працюватимуть групи продовженого дня та секції у школах Дніпра

Чи будуть цьогоріч працювати секції та групи продовженого дня.

У Дніпрі навчання у школах буде проводитись у дві зміни. Багатьох батьків цікавить, чи будуть в школах групи продовженого дня, а також гуртки та секції у школах. На це питання відповіла заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Олена Яковенко.

«Спортивні школи вже в минулому навчальному році мали змогу працювати на базі закладів, де є укриття. В цьому році продовжимо це. Змішана форма з’явилась через те, що ми хочемо дати дітям можливість відвідувати не тільки уроки, а й секції, гуртки. Друга зміна буде закінчуватись приблизно о 16.30. З цього часу будуть працювати секції та гуртки. А це також музичні, художні школи. Це все буде скореговано. Треба поставити на ваги, що наразі є найважливішим для дитини. Якщо це саме заняття спортом, можливо, треба обрати екстернат», – розповіла Олена Яковенко.