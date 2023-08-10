Нові категорії дніпрян можуть розраховувати на субсидію: хто саме

Ця грошова допомога дозволяє зменшити витрати на комунальні послуги, якщо їхня вартість перевищує середньомісячний дохід сім’ї.
Отже, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, нові отримувачі грошової допомоги на оплату комунальних послуг включають:
Перебування в полоні не менш як місяць потрібно підтвердити відповідними документами. Зауважимо, що військові, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можуть розраховувати на отримання субсидії.
Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканцям Дніпра оформити субсидію у кілька кліків: відеоінструкція. Також читайте, чому мешканців Дніпра масово позбавляють субсидій: чотири основні причини відмови у виплатах.
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