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Нові категорії дніпрян можуть розраховувати на субсидію: хто саме

Сьогодні 08:00
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Ще деякі категорії дніпрян можуть отримати субсидію.

Новости Днепра про Нові категорії дніпрян можуть розраховувати на субсидію: хто саме

Ця грошова допомога дозволяє зменшити витрати на комунальні послуги, якщо їхня вартість перевищує середньомісячний дохід сім’ї.

Отже, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, нові отримувачі грошової допомоги на оплату комунальних послуг включають:

  • Осіб, які перебували в полоні після початку повномасштабного вторгнення росії.
  • Військовослужбовців та працівників силових структур, які знаходяться на воєнному обов’язку (ЗСУ, Національна гвардія України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, інші військові формування, утворені відповідно до закону).

Перебування в полоні не менш як місяць потрібно підтвердити відповідними документами. Зауважимо, що військові, які брали участь у проведенні АТО та ООС, також можуть розраховувати на отримання субсидії.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканцям Дніпра оформити субсидію у кілька кліків: відеоінструкція. Також читайте, чому мешканців Дніпра масово позбавляють субсидій: чотири основні причини відмови у виплатах.

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Новости Днепра про Нові категорії дніпрян можуть розраховувати на субсидію: хто самеУкраїнська

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