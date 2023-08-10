У Павлограді песик впав у 3-метровий люк (ВІДЕО)

Сьогодні, 10 серпня, о 08:16 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Промисловій у Павлограді собака впав у відкритий каналізаційний люк.
Місцеві побачили бідолашну тварину та викликали рятувальників.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, ДСНС-ники з’ясували, що тварина знаходиться у люку на глибині орієнтовно 3 метри. Один із рятувальників за допомогою драбини спустився вниз та підняв на поверхню налякану тварину.
З песиком все добре.
До порятунку тварини залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
Читайте також:
Автор:
Будьте уважні!
Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук директора ТОВ "Укрспецхем", якого Спеціалізована…
Без паніки!
Важлива інформація!