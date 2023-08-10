У Павлограді песик впав у 3-метровий люк (ВІДЕО)

Бідолашну тварину діставали рятувальники.

Сьогодні, 10 серпня, о 08:16 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Промисловій у Павлограді собака впав у відкритий каналізаційний люк.

Місцеві побачили бідолашну тварину та викликали рятувальників.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, ДСНС-ники з’ясували, що тварина знаходиться у люку на глибині орієнтовно 3 метри. Один із рятувальників за допомогою драбини спустився вниз та підняв на поверхню налякану тварину.

З песиком все добре.

До порятунку тварини залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

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