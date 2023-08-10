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Оголосили в розшук обвинуваченого у справі Павлоградського хімзаводу: у чому річ

Сьогодні 10:32
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Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук директора ТОВ "Укрспецхем", якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у зловживаннях разом із генеральним директором Павлоградського хімічного заводу на 43,3 млн грн.

Новости Днепра про Оголосили в розшук обвинуваченого у справі Павлоградського хімзаводу: у чому річ

Таке рішення 27 липня ухвалив ВАКС, повідомляє “Слово і діло”.

За даними ЗМІ, мова йде про Євгена Фоміна. 

Повідомляється, що обвинувачений ні разу не приїхав на судове засідання. Декілька разів він долучався до них через відеозв’язок, але через погану якість контакт з ним пропадав. 

У НАБУ кажуть, що директор “Укрспецхему” може знаходитися на тимчасово окупованих територіях. Адвокати обвинуваченого кажуть, що той перебуває за кордоном, проте системою перетину кордону такий виїзд не зафіксований.

Нагадаємо, раніше проти гендиректора та комерційного директора Павлоградського хімзаводу відкрили кримінальну справу про зловживання владою. Згідно з даними НАБУ, службовці Павлоградського хімзаводу відмовляли покупцям в укладанні прямих договорів поставки продукції. Це робилося через фірми-посередниці, в яких замовлення було на 30% вище, ніж реальна вартість товару.

Також ми писали про те, що директора оборонного підприємства в Павлограді засудили на 4 роки. 

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Новости Днепра про Оголосили в розшук обвинуваченого у справі Павлоградського хімзаводу: у чому річУкраїнська

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