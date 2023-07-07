Директора оборонного підприємства в Павлограді засудили на 4 роки: у чому причина

До 4 років в'язниці засудили директора Павлоградського хімзаводу.

Про вирок повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

7 липня ВАКС оголосила вирок комерційному директору Павлоградського хімзаводу. Його звинуватили в залученні до роботи оборонного підприємства фірм-прокладок, через які продавали товар за завищеними цінами.

Коли власники підприємств гірничо-видобувної промисловості напряму зверталися до хімзаводу, щоб укласти договори на закупівлю вибухівки, їм пропонували це зробити через фірми-посередниці. Також призначали ціну на 30% вищу, ніж реальна вартість товару.

Водночас фізично вибухівку постачали напряму від хімічного заводу. Таким чином дії директора завдали збитків оборонному підприємству на 7 мільйонів гривень.

Повідомляється, що з обвинуваченого стягнули штраф у 17 000 грн, і він компенсував збитки на 7,06 млн грн. Директору присудили 4 роки в’язниці та заборонили обіймати посади на державних підприємствах терміном три роки.

Крім цього, відкрили ще одну справу за підозрою у зловживанні службовим становищем під час закупівлі продукції для потреб заводу щодо генерального директора та директора з маркетингу.

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