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Директора оборонного підприємства в Павлограді засудили на 4 роки: у чому причина

Сьогодні 13:33
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До 4 років в'язниці засудили директора Павлоградського хімзаводу. 

Новости Днепра про Директора оборонного підприємства в Павлограді засудили на 4 роки: у чому причина

Про вирок повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура. 

7 липня ВАКС оголосила вирок комерційному директору Павлоградського хімзаводу. Його звинуватили в залученні до роботи оборонного підприємства фірм-прокладок, через які продавали товар за завищеними цінами. 

Коли власники підприємств гірничо-видобувної промисловості напряму зверталися до хімзаводу, щоб укласти договори на закупівлю вибухівки, їм пропонували це зробити через фірми-посередниці. Також призначали ціну на 30% вищу, ніж реальна вартість товару. 

Водночас фізично вибухівку постачали напряму від хімічного заводу. Таким чином дії директора завдали збитків оборонному підприємству на 7 мільйонів гривень.

Повідомляється, що з обвинуваченого стягнули штраф у 17 000 грн, і він компенсував збитки на 7,06 млн грн. Директору присудили 4 роки в’язниці та заборонили обіймати посади на державних підприємствах терміном три роки. 

Крім цього, відкрили ще одну справу за підозрою у зловживанні службовим становищем під час закупівлі продукції для потреб заводу щодо генерального директора та директора з маркетингу.

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Новости Днепра про Директора оборонного підприємства в Павлограді засудили на 4 роки: у чому причинаУкраїнська Новости Днепра про Директора оборонного підприємства в Павлограді засудили на 4 роки: у чому причинаРусский

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