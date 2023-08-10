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Обвиняемый по делу Павлоградского химзавода убежал от следствия: в чем дело

Сегодня 10:32
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Высший антикоррупционный суд объявил в розыск директора ООО "Укрспецхэм", которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в злоупотреблениях вместе с генеральным директором Павлоградского химического завода на 43,3 млн. грн.

Новости Днепра про Обвиняемый по делу Павлоградского химзавода убежал от следствия: в чем дело

Такое решение 27 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

По данным СМИ, речь идет о Евгении Фомине.

Сообщается, что обвиняемый ни разу не приехал на судебное заседание. Несколько раз он присоединялся к ним через видеосвязь, но из-за плохого качества контакт с ним пропадал.

В НАБУ говорят, что директор «Укрспецхэма» может находиться на временно оккупированных территориях. Адвокаты обвиняемого говорят, что тот находится за границей, однако системой пересечения границы такой выезд не зафиксирован.

Напомним, ранее против гендиректора и коммерческого директора Павлоградского химзавода возбудили уголовное дело о злоупотреблении властью. Согласно данным НАБУ, служащие Павлоградского химзавода отказывали покупателям в заключении прямых договоров поставки продукции. Это делалось через фирмы-посредницы, у которых заказ был на 30% выше реальной стоимости товара.

Также мы писали, что директора оборонного предприятия в Павлограде осудили на 4 года.

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Новости Днепра про Обвиняемый по делу Павлоградского химзавода убежал от следствия: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Обвиняемый по делу Павлоградского химзавода убежал от следствия: в чем делоРусский

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