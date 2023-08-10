В одному із скверів Дніпра з’явилися гігантські кульбаби (ФОТО)

У сквері Івана Старова зробили нове освітлення.

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.

Днями у сквері Івана Старова під’єднали до LED-освітлення паркові лави-гойдалки, які поставили тут у червні. Крім цього, засвітилися гігантські кульбаби, які прикрашають центральну алею неподалік від храму.

У департаменті зазначили, що містяни неодноразово просили облаштувати освітлення у сквері, щоб з настанням темряви було комфортно та безпечно гуляти.

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