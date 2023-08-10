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  • Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликів

Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликів

Сьогодні 21:16
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На Дніпропетровщині з'явилися нові їстівні равлики.

Новости Днепра про Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликів

У заповіднику “Дніпровсько-Орільський” виявили новий вид равликів, який раніше не водився на Дніпропетровщині. Його назва – Cornu aspersum. Про це повідомив професор Олександр Жуков у тематичній спільноті. 

У Європі їх багато, але в Україні вони живуть тільки на спеціальних фермах та у приватних садах. Проте потроху ці слимаки пробираються у дику природу.

Ці молюски їстівні та вважаються делікатесом, а мушля слимака часто слугує декором. 

Харчуються равлики фруктами та овочами, через що подекуди вважаються шкідниками, бо псують хороший урожай. Слимаки люблять вологе середовище, тому водяться поруч з водоймами. 

Новости Днепра про Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликів

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Новости Днепра про Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликівУкраїнська

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