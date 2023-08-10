Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликів

На Дніпропетровщині з'явилися нові їстівні равлики.

У заповіднику “Дніпровсько-Орільський” виявили новий вид равликів, який раніше не водився на Дніпропетровщині. Його назва – Cornu aspersum. Про це повідомив професор Олександр Жуков у тематичній спільноті.

У Європі їх багато, але в Україні вони живуть тільки на спеціальних фермах та у приватних садах. Проте потроху ці слимаки пробираються у дику природу.

Ці молюски їстівні та вважаються делікатесом, а мушля слимака часто слугує декором.

Харчуються равлики фруктами та овочами, через що подекуди вважаються шкідниками, бо псують хороший урожай. Слимаки люблять вологе середовище, тому водяться поруч з водоймами.

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