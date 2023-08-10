Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині чоловіки побилися на ножах

Сьогодні 20:33
просмотров

У Павлограді чоловіки побилися на ножах.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіки побилися на ножах

Про це повідомила керівниця Павлоградської станції екстреної медичної допомоги Світлана Зайчикова.

Виклик до станції екстреної допомоги надійшов близько першої години ночі 7 серпня. 

Приїхавши на місце інциденту, фельдшери з’ясували, що допомога потрібна чоловіку, який отримав ножове поранення. Як виявилося, двоє друзів напилися та почали скандалити. Згодом вони побилися на ножах, через що один із них сильно травмувався. 

У одного з постраждалих численні ножові поранення грудної клітини та живота, деякі з них проникаючі в черевну порожнину з пошкодженням внутрішніх органів. Після надання екстреної медичної допомоги, постраждалого в екстреному порядку з проявами геморагічного шоку доставили до профільного медзакладу Павлограда. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіки побилися на ножахУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіки побилися на ножахРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликів
Новини Дніпра
Сьогодні 21:16
Руйнівник городів: поблизу Дніпра виявили новий рідкісний вид равликів

На Дніпропетровщині з'явилися нові їстівні равлики.

У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 17:52
У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси

На Дніпропетровщини запрацювали ще дві камери відеофіксації порушень на дорогах.

Грози, зливи, шквали вітру: на Дніпро суне буря
Новини Дніпра
Сьогодні 17:02
Грози, зливи, шквали вітру: на Дніпро суне буря

В Україні, зокрема у Дніпрі та області, різко погіршиться погода.

Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель
Новини Дніпра
Сьогодні 16:05
Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель

У Кривому Розі правоохоронці викрили сутенера, на якого працювали 11…

Наверх