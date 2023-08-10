На Дніпропетровщині чоловіки побилися на ножах

У Павлограді чоловіки побилися на ножах.

Про це повідомила керівниця Павлоградської станції екстреної медичної допомоги Світлана Зайчикова.

Виклик до станції екстреної допомоги надійшов близько першої години ночі 7 серпня.

Приїхавши на місце інциденту, фельдшери з’ясували, що допомога потрібна чоловіку, який отримав ножове поранення. Як виявилося, двоє друзів напилися та почали скандалити. Згодом вони побилися на ножах, через що один із них сильно травмувався.

У одного з постраждалих численні ножові поранення грудної клітини та живота, деякі з них проникаючі в черевну порожнину з пошкодженням внутрішніх органів. Після надання екстреної медичної допомоги, постраждалого в екстреному порядку з проявами геморагічного шоку доставили до профільного медзакладу Павлограда.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: