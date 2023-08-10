В Днепре у элитного спорткара на ходу отвалилось колесо (ФОТО)

В четверг, 10 августа, на проспекте Гагарина у автомобиля во время движения отпало колесо.

В Днепре вечером пошел дождь, так что на дорогах немало аварий. Весь центр города в пробках.

На проспекте Гагарина у ТРЦ «Нео Плаза» у спорткара отвалилось колесо. Днепряне сообщают, что владелец автомобиля остановился на тротуаре и ждет помощи.

Никто не пострадал, но владельцу ремонт автомобиля влетит в копеечку.

Будьте внимательны на дорогах. Мелких аварий действительно много.

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