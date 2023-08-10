В Днепре у элитного спорткара на ходу отвалилось колесо (ФОТО)

В Днепре вечером пошел дождь, так что на дорогах немало аварий. Весь центр города в пробках.
На проспекте Гагарина у ТРЦ «Нео Плаза» у спорткара отвалилось колесо. Днепряне сообщают, что владелец автомобиля остановился на тротуаре и ждет помощи.
Никто не пострадал, но владельцу ремонт автомобиля влетит в копеечку.
Будьте внимательны на дорогах. Мелких аварий действительно много.
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