На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

На днях украинские силы противовоздушной обороны сбили ракету на окраине Кривого Рога.
Позже специалисты взрывотехнической службы полиции выяснили, что во время падения детонация боевой части боеприпаса не произошла.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Взрывотехники обследовали «находку» и решили переместить ее в воронку и ликвидировать с соблюдением всех норм безопасности.
Контролируемо, электрическим средством подрыва, опасный обломок ракеты обезвредили. Продолжаем очищать украинскую землю от российского смертоносного железа, — отметили в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно.
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