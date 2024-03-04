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  • На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

Сегодня 12:00
просмотров

Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.

Новости Днепра про На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

На днях украинские силы противовоздушной обороны сбили ракету на окраине Кривого Рога.

Позже специалисты взрывотехнической службы полиции выяснили, что во время падения детонация боевой части боеприпаса не произошла.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Новости Днепра про На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

Взрывотехники обследовали «находку» и решили переместить ее в воронку и ликвидировать с соблюдением всех норм безопасности.

Новости Днепра про На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

Контролируемо, электрическим средством подрыва, опасный обломок ракеты обезвредили. Продолжаем очищать украинскую землю от российского смертоносного железа, — отметили в полиции.

Новости Днепра про На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно.

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Новости Днепра про На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)Русский

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