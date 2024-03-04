На окраине Кривого Рога обнаружили боевую часть ракеты: взрывотехники показали ее обезвреживание (ВИДЕО)

Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.

На днях украинские силы противовоздушной обороны сбили ракету на окраине Кривого Рога.

Позже специалисты взрывотехнической службы полиции выяснили, что во время падения детонация боевой части боеприпаса не произошла.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Взрывотехники обследовали «находку» и решили переместить ее в воронку и ликвидировать с соблюдением всех норм безопасности.

Контролируемо, электрическим средством подрыва, опасный обломок ракеты обезвредили. Продолжаем очищать украинскую землю от российского смертоносного железа, — отметили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд: что известно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: