На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Днями українські сили протиповітряної оборони збили ракету на околиці Кривого Рогу.
Згодом фахівці вибухотехнічної служби поліції з’ясували, що під час падіння детонація бойової частини боєприпасу не відбулась.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Вибухотехніки обстежили “знахідку” та вирішили перемістити її у вирву та ліквідувати з дотриманням усіх норм безпеки.
Контрольовано, електричним засобом підриву, небезпечний уламок ракети знешкодили. Продовжуємо очищувати українську землю від російського смертоносного залізяччя, – зазначили у поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд: що відомо.
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