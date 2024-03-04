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  • На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Сьогодні 12:00
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Ймовірно, це бойова частина ракети Х-59.

Новости Днепра про На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Днями українські сили протиповітряної оборони збили ракету на околиці Кривого Рогу.

Згодом фахівці вибухотехнічної служби поліції з’ясували, що під час падіння детонація бойової частини боєприпасу не відбулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Вибухотехніки обстежили “знахідку” та вирішили перемістити її у вирву та ліквідувати з дотриманням усіх норм безпеки.

Новости Днепра про На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Контрольовано, електричним засобом підриву, небезпечний уламок ракети знешкодили. Продовжуємо очищувати українську землю від російського смертоносного залізяччя, – зазначили у поліції.

Новости Днепра про На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд: що відомо.

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Новости Днепра про На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)Українська

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