На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Ймовірно, це бойова частина ракети Х-59.

Днями українські сили протиповітряної оборони збили ракету на околиці Кривого Рогу.

Згодом фахівці вибухотехнічної служби поліції з’ясували, що під час падіння детонація бойової частини боєприпасу не відбулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Вибухотехніки обстежили “знахідку” та вирішили перемістити її у вирву та ліквідувати з дотриманням усіх норм безпеки.

Контрольовано, електричним засобом підриву, небезпечний уламок ракети знешкодили. Продовжуємо очищувати українську землю від російського смертоносного залізяччя, – зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд: що відомо.

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