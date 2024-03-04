В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра, опубликованном на сайте горсовета 1 марта.
Причина перекрытия – ремонт трамвайного пути.
Коммунальщики планируют провести капитальные и аварийные работы на трамвайном пути, поэтому проспект и пешеходные дорожки могут перекрыть почти на месяц — с 16 марта по 14 апреля.
Перекрывать проездные части и пешеходные переходы на трех перекрестках:
На этих участках сузят проезжую часть по проспекту Богдана Хмельницкого.
Автомобильный транспорт проезжать сможет, а вот работа трамваев почти остановится:
Другой общественный транспорт будет курсировать в объезд проспекта Богдана Хмельницкого – улицы Независимости:
Пока на документе нет подписи мэра Бориса Филатова, поэтому вероятны изменения.
Читайте также:
Автор:
Будьте внимательны!
Подготовьтесь!
Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Враг запускал дроны-камикадзе и…
В Днепре на улице Передовой водители и прохожие устроили стихийную…
Будьте внимательны!
Подготовьтесь!
Хорошего дня, друзья!
Вместе - к победе!
Под завалами дома в Одессе, куда в ночь на субботу попал "Шахед", обнаружили тела 10-летнего мальчика и его 8-летней сестры.
Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Враг запускал дроны-камикадзе и гнал из артиллерии.
В Днепре на улице Передовой водители и прохожие устроили стихийную свалку на дороге.
Сегодня утром в Криворожском районе произошел пожар.
СК Днепр-1 минимально одолел на выезде одного из аутсайдеров первенства Оболонь.
В Днепре в больнице скончался водитель автомобиля Opel, столкнувшийся с маршруткой на ул. Зимних походов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!