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  • В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

Сегодня 10:37
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На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре планируется перекрыть проезжую часть и пешеходные переходы.

Новости Днепра про В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра, опубликованном на сайте горсовета 1 марта.

Причина перекрытия – ремонт трамвайного пути.

Коммунальщики планируют провести капитальные и аварийные работы на трамвайном пути, поэтому проспект и пешеходные дорожки могут перекрыть почти на месяц — с 16 марта по 14 апреля.

Перекрывать проездные части и пешеходные переходы на трех перекрестках:

  • проспект Богдана Хмельницкого — улица Леонида Стромцова;
  • проспект Богдана Хмельницкого — улица Независимости;
  • проспект Богдана Хмельницкого — улица Шинная.

На этих участках сузят проезжую часть по проспекту Богдана Хмельницкого.

Автомобильный транспорт проезжать сможет, а вот работа трамваев почти остановится:

  • трамваи №16 не будут курсировать;
  • трамваи №12 будут курсировать от площади Старомостовой до улицы Игоря Сикорского.

Другой общественный транспорт будет курсировать в объезд проспекта Богдана Хмельницкого – улицы Независимости:

  • троллейбусы маршрута №19 и «Б» будут двигаться через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Фабрично-заводской;
  • троллейбусы маршрута №8 — через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — Запорожское шоссе;
  • автобусные маршруты №29, №87Б, №134, №146Б, №155, №156 (в направлении Запорожского шоссе) — через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Фабрично-заводской; автобусные маршруты №32, №32К, №106, №156 (в направлении проспекта Александра Поля) — через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — Запорожского шоссе.

Пока на документе нет подписи мэра Бориса Филатова, поэтому вероятны изменения.

Новости Днепра про В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

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