В Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре планируется перекрыть проезжую часть и пешеходные переходы.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра, опубликованном на сайте горсовета 1 марта.

Причина перекрытия – ремонт трамвайного пути.

Коммунальщики планируют провести капитальные и аварийные работы на трамвайном пути, поэтому проспект и пешеходные дорожки могут перекрыть почти на месяц — с 16 марта по 14 апреля.

Перекрывать проездные части и пешеходные переходы на трех перекрестках:

проспект Богдана Хмельницкого — улица Леонида Стромцова;

проспект Богдана Хмельницкого — улица Независимости;

проспект Богдана Хмельницкого — улица Шинная.

На этих участках сузят проезжую часть по проспекту Богдана Хмельницкого.

Автомобильный транспорт проезжать сможет, а вот работа трамваев почти остановится:

трамваи №16 не будут курсировать;

трамваи №12 будут курсировать от площади Старомостовой до улицы Игоря Сикорского.

Другой общественный транспорт будет курсировать в объезд проспекта Богдана Хмельницкого – улицы Независимости:

троллейбусы маршрута №19 и «Б» будут двигаться через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Фабрично-заводской;

троллейбусы маршрута №8 — через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — Запорожское шоссе;

автобусные маршруты №29, №87Б, №134, №146Б, №155, №156 (в направлении Запорожского шоссе) — через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Фабрично-заводской; автобусные маршруты №32, №32К, №106, №156 (в направлении проспекта Александра Поля) — через перекресток проспекта Богдана Хмельницкого — Запорожского шоссе.

Пока на документе нет подписи мэра Бориса Филатова, поэтому вероятны изменения.

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