На Криворожье неизвестные срубили почти 2 тысячи деревьев

Об этом сообщает Государственная экоинспекция в Facebook.
Так недавно в Криворожском районе зафиксировали случай незаконной массовой вырубки деревьев. По подсчетам специалистов, неизвестные срубили 1819 деревьев разных пород. Произошло это на территории Новопольского сельсовета в лесополосе.
По предварительным подсчетам, ущерб составляет 10 868 911 грн. В инспекции отметили, что уже сообщили об этом случае в соответствующие органы.
Отметим, что полезащитные лесополосы препятствуют сдуванию снежного покрова в овраги и балки, а на пахотных склонах способствуют впитыванию почвой ливневых и талых вод, предотвращая стекание их на поверхности. Таким образом, они защищают почву от эрозии.
Напомним, ранее на территории днепровского яхт-клуба заметили повешенную на дереве лису. Неизвестные живодеры привязали к стовбуру тело животного. Мы также писали о том, что в Днепре могут появиться два новых сквера.
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