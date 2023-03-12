На Криворожье неизвестные срубили почти 2 тысячи деревьев

На Днепропетровщине вырубили около 2 тысяч деревьев.

Об этом сообщает Государственная экоинспекция в Facebook.

Так недавно в Криворожском районе зафиксировали случай незаконной массовой вырубки деревьев. По подсчетам специалистов, неизвестные срубили 1819 деревьев разных пород. Произошло это на территории Новопольского сельсовета в лесополосе.

По предварительным подсчетам, ущерб составляет 10 868 911 грн. В инспекции отметили, что уже сообщили об этом случае в соответствующие органы.

Отметим, что полезащитные лесополосы препятствуют сдуванию снежного покрова в овраги и балки, а на пахотных склонах способствуют впитыванию почвой ливневых и талых вод, предотвращая стекание их на поверхности. Таким образом, они защищают почву от эрозии.

Напомним, ранее на территории днепровского яхт-клуба заметили повешенную на дереве лису. Неизвестные живодеры привязали к стовбуру тело животного. Мы также писали о том, что в Днепре могут появиться два новых сквера.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: