В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса

Отметим, сейчас в Днепре нет стабилизационных отключений света. Впрочем, в ДТЭК предупредили об угрозе аварийных отключений в связи с недавним обстрелом.

Таким образом, 14 марта света не будет:

Так, как сообщили в администрации района, ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК» будет проводить работы с 08:00 до 17:00.

У некоторых жителей Шевченковского района Днепра 4 дня планово будут выключать свет.

В Днепре в одном из районов будут плановые отключения света.

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