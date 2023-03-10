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В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса

Сегодня 17:46
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В Днепре в одном из районов будут плановые отключения света.

Новости Днепра про В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса

У некоторых жителей Шевченковского района Днепра 4 дня планово будут выключать свет.

Так, как сообщили в администрации района, ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК» будет проводить работы с 08:00 до 17:00.

Таким образом, 14 марта света не будет:

  • ул. Инженерная: 2, 2а, 4а, 8;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 119, 121, 123, 127.

15 марта:

  • ул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;
  • ул. Казакевича: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 125;
  • ул. Инженерная: 4, 6.

16 марта:

  • ул. Инженерная: 12;
  • ул. Казака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Рабочая, 65;
  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. 152 Дивизии: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 109;
  • ул. Ермоловой: 50а.

17 марта:

  • ул. Гладкова: 20.

Отметим, сейчас в Днепре нет стабилизационных отключений света. Впрочем, в ДТЭК предупредили об угрозе аварийных отключений в связи с недавним обстрелом.

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