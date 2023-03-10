В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса

У некоторых жителей Шевченковского района Днепра 4 дня планово будут выключать свет.
Так, как сообщили в администрации района, ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК» будет проводить работы с 08:00 до 17:00.
Таким образом, 14 марта света не будет:
15 марта:
16 марта:
17 марта:
Отметим, сейчас в Днепре нет стабилизационных отключений света. Впрочем, в ДТЭК предупредили об угрозе аварийных отключений в связи с недавним обстрелом.
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