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На Криворіжжі невідомі зрубали майже 2 тисячі дерев

Сьогодні 11:08
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На Дніпропетровщині вирубали майже 2 тисячі дерев.

Новости Днепра про На Криворіжжі невідомі зрубали майже 2 тисячі дерев

Про це повідомляє Державна екоінспекція у Facebook.

Так, нещодавно в Криворізькому районі зафіксували випадок незаконної масової вирубки дерев. За підрахунками фахівців, невідомі зрубали 1819 дерев різних порід. Сталося це на території Новопільської сільради в полезахісній лісосмузі. 

За попередніми підрахунками, збитки становлять 10 868 911 грн. У інспекції зазначили, що вже повідомили про цей випадок у відповідні органи. 

Зазначимо, що полезахисні лісосмуги перешкоджають здуванню снігового покриву в яри та балки, а на орних схилах сприяють вбиранню ґрунтом зливових і талих вод, запобігаючи стіканню їх на поверхні. Таким чином, вони захищають ґрунт від ерозії.

Нагадаємо, раніше на території дніпровського яхт-клубу знайшли повішену на дереві лисицю. Невідомі живодери прив’язали до стовбура тіло тварини. Ми також писали про те, що у Дніпрі можуть з’явитися два нові сквери. 

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Новости Днепра про На Криворіжжі невідомі зрубали майже 2 тисячі деревУкраїнська

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