На Криворіжжі невідомі зрубали майже 2 тисячі дерев

На Дніпропетровщині вирубали майже 2 тисячі дерев.

Про це повідомляє Державна екоінспекція у Facebook.

Так, нещодавно в Криворізькому районі зафіксували випадок незаконної масової вирубки дерев. За підрахунками фахівців, невідомі зрубали 1819 дерев різних порід. Сталося це на території Новопільської сільради в полезахісній лісосмузі.

За попередніми підрахунками, збитки становлять 10 868 911 грн. У інспекції зазначили, що вже повідомили про цей випадок у відповідні органи.

Зазначимо, що полезахисні лісосмуги перешкоджають здуванню снігового покриву в яри та балки, а на орних схилах сприяють вбиранню ґрунтом зливових і талих вод, запобігаючи стіканню їх на поверхні. Таким чином, вони захищають ґрунт від ерозії.

Нагадаємо, раніше на території дніпровського яхт-клубу знайшли повішену на дереві лисицю. Невідомі живодери прив’язали до стовбура тіло тварини. Ми також писали про те, що у Дніпрі можуть з’явитися два нові сквери.

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