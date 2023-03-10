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  • Мужчине оторвало руку, а женщину ранило обломком: в Днепре спасают пару, попавшую под обстрел

Мужчине оторвало руку, а женщину ранило обломком: в Днепре спасают пару, попавшую под обстрел

Сегодня 15:34
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В Днепре спасают мужчину и женщину, получивших ранения в Донецкой области.

Новости Днепра про Мужчине оторвало руку, а женщину ранило обломком: в Днепре спасают пару, попавшую под обстрел

Об этой истории рассказал главврач одной из больниц Днепра.

Станислав и Елена собирались жениться, но 3 марта они попали под минометный обстрел в Донецкой области. Женщине пришлось самостоятельно вытаскивать из-под обстрела любимого, которому взрывом оторвало руку и сильно ранило живот. Елена тоже пострадала. Она травмировала ноги, а обломок снаряда попал ей в шею.

Обоих отправили в днепровскую больницу. По словам медиков, Станислав был в коме и мог дышать только с помощью аппарата. После двух операций медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. Он до сих пор находится в реанимации, очень слаб, но есть все шансы, что совсем скоро он поправится.

Елене помогли хирурги, доставшие обломки с шеи и ноги. Врачи говорят, что она быстро поправляется, но до сих пор передвигается на коляске.

По словам медиков, Станислав и Елена стараются надолго не разлучаться. Женщина не отходит от своего жениха, постоянно держа его за руку.

Их будущее и судьбу спасли простые врачи. Улыбаются, мечтают о доме и страстной любви. А сейчас Станиславу очень важна ее любовь, потому что война обрывает струны, — рассказал главный врач.

Новости Днепра про Мужчине оторвало руку, а женщину ранило обломком: в Днепре спасают пару, попавшую под обстрел

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