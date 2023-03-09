У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюанс - Днепр Инфо
У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюанс
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Сегодня 10:31

У Дніпрі "легітимізують" два сквери.

Новости Днепра про У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюанс

У Дніпрі з’являться нові сквери, втім, насправді вони вже досить тривалий час існують, але тепер отримають офіційні назви. 

Найменування планують присвоїти скверам Прибережний і Західний. Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті Дніпровської міської ради. 

Зараз обидва сквери офіційно називаються об’єктами благоустрою. Так, згідно з документами:

  • Сквер Прибережний – це об’єкт благоустрою на території по вул. Набережній Перемоги у районі буд N37д;
  • Сквер Західний – це об’єкт благоустрою на територі] у районі вул. Данила Галицького, буд N51, 55, 57, 29, 47, 45, 43.

Тепер же народні назви стануть офіційними. Зауважимо, що наразі це тільки проєкт, його ще мають ухвалити депутати міськради та підписати міський голова. 

Нагадаємо, зелені зони відкрили ще наприкінці 2019 року. Сквер «Прибережний» – на День міста, його облаштували за кошти міської ради, а сквер на Західному, який з’явився замість ринку – на обласні гроші. 

Новости Днепра про У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюанс

Новости Днепра про У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюанс

Нагадаємо, раніше в сквері “Прибережному” відкрили юрту незламності. 

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Новости Днепра про У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюансУкраїнська

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