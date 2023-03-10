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Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн

Сегодня 16:06
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Цены шокируют.

Новости Днепра про Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн

В Днепре в последнее время очень подорожал лук – а без него, как известно, не обходится почти ни одно блюдо.

Так, в «Сильпо» килограмм лука «Шалот» стоит 109 гривен. Есть и более дешевый. Например, лук «Белый особенный» стоит 69,99 грн за кг.

Новости Днепра про Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн

За лук «Марс отборный» придется заплатить 74,99 грн за килограмм.

Новости Днепра про Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн

За лук «репчатый отборный» придется отдать 69,99 грн за кг.

Новости Днепра про Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн

Отметим, что этот овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена, восстановлению тканей и усвоению железа. Лук содержит витамины группы В, играющие ключевую роль в обмене веществ, образовании эритроцитов и поддержке функций нервной системы. Он является источником калия, отвечающего за баланс жидкости, передачу нервных импульсов и другие процессы в организме.

Поэтому ждем нового урожая этого овоща и снижения цены на него!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в «Сильпо» 200 граммов малины продают за 569 грн (ФОТО).

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Новости Днепра про Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грнУкраїнська Новости Днепра про Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грнРусский

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