Цены космос: в Днепре в одном из супермаркетов килограмм лука стоит 109 грн

В Днепре в последнее время очень подорожал лук – а без него, как известно, не обходится почти ни одно блюдо.
Так, в «Сильпо» килограмм лука «Шалот» стоит 109 гривен. Есть и более дешевый. Например, лук «Белый особенный» стоит 69,99 грн за кг.
За лук «Марс отборный» придется заплатить 74,99 грн за килограмм.
За лук «репчатый отборный» придется отдать 69,99 грн за кг.
Отметим, что этот овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена, восстановлению тканей и усвоению железа. Лук содержит витамины группы В, играющие ключевую роль в обмене веществ, образовании эритроцитов и поддержке функций нервной системы. Он является источником калия, отвечающего за баланс жидкости, передачу нервных импульсов и другие процессы в организме.
Поэтому ждем нового урожая этого овоща и снижения цены на него!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в «Сильпо» 200 граммов малины продают за 569 грн (ФОТО).
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