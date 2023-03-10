На Днепропетровщине обнаружен новый штамм коронавируса: подробности

В сточных водах на Днепропетровщине обнаружен новый вариант штамма SARS-CoV-2 Omicron – XBB.1.9.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в образце сточной воды, отобранном в Павлограде, методом секвенирования определен новый вариант штамма SARS-CoV-2 Omicron – XBB.1.9. Это первая находка такой разновидности штамма Omicron в сточной воде, что может свидетельствовать о вероятном появлении такого варианта у больных ковидом на территории Днепропетровской области уже в ближайшее время.

Отметим, что по состоянию на март 2023 года этот вариант вируса был обнаружен только у одного человека — жителя Киевской области, заболевшего ковидом.

Новый вариант штамма SARS-CoV-2 Omicron в настоящее время распространен в Индонезии (до 50% случаев), странах Юго-Восточной Азии и некоторых странах Европы. В настоящее время специалисты из разных стран активно изучают штамм, и, по прогнозам, Omicron XBB.1.9 может стать доминирующим в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине был введен новый метод контроля заболеваемости COVID-19 — исследуют канализационные стоки на инфекционные заболевания.

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