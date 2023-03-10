Пришли сотни людей: в Днепре попрощались с спикером ГСЧС Евгенией Дудкой

В Днепре сотни людей пришли, чтобы попрощаться с пресс-секретарем ГСЧС Евгенией Дудкой.

10 марта в Днепре простились с пресс-секретарем ГСЧС в Днепропетровской области Евгенией Дудкой. Провести в последний путь спасательницу пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные горожане. Об этом пишет «Суспільне».

Траурная церемония прошла в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Евгения получила ранения 10 апреля прошлого года, когда РФ обстреляла ракетами аэропорт в Днепре. Тогда от вражеского удара пострадали шесть спасателей. Самые тяжелые травмы получила именно Евгения. Обломок снаряда залетел ей под бронежилет. Днепровским врачам удалось вернуть ее к жизни, после чего она поехала на лечение в Германию.

В мае, перед поездкой в Германию, Евгения и ее любимый Игорь поженились. Мужчина тоже пострадал во время атаки, но не так сильно. За эти 11 месяцев Евгения пережила более десяти операций и тяжелое лечение.

18 января Евгения праздновала свой 32-й день рождения. Она пообещала себе больше мечтать и прислушиваться к своему сердцу.

В начале февраля этого года она призналась, что лечение в Германии не дает желаемых результатов и она размышляет над тем, чтобы вернуться в Украину.

Есть большое желание уже сейчас выписаться и ехать умирать в Украине, но не оставаться для экспериментов здесь в «Лучшей клинике»! – написала она на своей странице в фейсбук.

19 февраля она опубликовала фото с мужем и сообщила, что вернулась в Днепр. Евгения написала, что «просто счастлива в эту минуту».

Последнее сообщение она оставила 24 февраля этого года. Тогда в годовщину полномасштабного вторжения РФ она написала, что для нее 24 февраля закончилось 10 апреля, когда она получила ранения. Война забрала у нее любимое дело, здоровье и не дала насладиться семейной жизнью.

К сожалению, 7 марта ее сердце остановилось. О смерти любимой рассказал муж Игорь Гетало.

Наша редакция приносит искренние соболезнования родным и друзьям Евгении Дудки. Вечная память!

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