В Покрове женщина пыталась украсть у 91-летних дедушки и бабушки сбережения

Пожилые люди впустили злоумышленницу в квартиру якобы для проверки старых купюр. Увидев деньги, женщина забрала конверт и убежала.

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 7 марта в 11:30 в полицию обратились два пожилых человека. Они сообщили, что к ним в квартиру зашла неизвестная женщина, которая представилась соцработницей, и рассказала, что из-за инфляции нужно переписать номера из имеющихся в обращении купюр, чтобы обменять их.

Когда 91-летние потерпевшие достали конверт со сбережениями в сумме 3 тыс. гривен, женщина сразу же положила его себе в сумку и сбежала из квартиры. Однако не успела выбежать из подъезда, потому что на лестничной площадке ее догнали потерпевшие и другие жители дома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и установила, что к ограблению причастна 41-летняя местная жительница. Похищенные деньги были изъяты и возвращены заявителям.

8 марта правонарушительнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Не доверяйте малознакомым людям и будьте бдительны!

Напомним, ранее мы писали, что в Марганце женщина ударила своего любимого ножом, потому что тот когда-то толкнул ее с балкона.

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