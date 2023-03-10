Оккупанты атаковали Никопольский район ракетами и тяжелой артиллерией

Ночью оккупанты ударили по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией.

Об этом передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Армия рф атаковала Никопольский район ракетами, ночью били из тяжелой артиллерии. Под удар попал объект энергетической инфраструктуры, там есть существенные повреждения, три населенных пункта района частично остались без света. Ликвидация последствий удара продолжается.

Кроме того, оккупанты накрыли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую громаду. В результате обстрела повреждено админздание, частное и транспортное предприятия, три частных жилых дома, три хозяйственных сооружения, автомобиль, электросети.

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